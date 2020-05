Werkstattleiter verhinderte einen Auto-Brand

Feuerlöscher aus Werkstatt geholt

„Ich war gerade mit einem Kunden am Parkplatz, als irgendjemand ,Feuerlöscher, Feuerlöscher‘ schrie“, so Cengiz. Der Werkstättenleiter eilte sofort in seine Firma und kam mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. In der Zwischenzeit wurde auch der Fahrer unverletzt aus seinem Auto geholt. Cengiz konnte den Brand rasch löschen, die Feuerwehr musste anschließend nur mehr das ausgelaufene Öl auf der Straße binden.