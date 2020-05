Pensionist bei Arbeiten mit Motorsäge verunglückt

Ein 65 Jahre alter Pensionist aus dem Bezirk Wolfsberg war am Mittwochvormittag damit beschäftigt, in einem Wald in der Gemeinde St. Andrä einen Baum zur Brennholzgewinnung zu fällen. „Ein ebenfalls anwesender 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg hörte nach dem Motorsägengeräusch einen verdächtigen Laut des Pensionisten und hielt Nachschau. Dabei fand er ihn mit einer schweren Verletzung. Er verständigte die Rettung und brachte den Verletzten mit seinem PKW aus dem Wald“, schildert ein Polizist.