Umfrage: Schweiz-Fußballer für Saisonabbruch

Serbien setzt verkürzte Liga am 30. Mai fort

Neues gibt‘s auch aus Serbien: Die ersten beiden Fußball-Ligen werden ohne Zuschauer und mit verändertem Modus am 30. Mai fortgesetzt. Wie der nationale Verband am Mittwoch bekannt gab, werden die beiden Ligen mit je 16 Klubs weitere vier Runden absolvieren, um den Grunddurchgang zu beenden. Die Play-offs, die weitere sieben Runden bedeutet hätten, fallen hingegen aus. Die Vereine hätten sich mit großer Mehrheit für die verkürzte Variante entschieden, erklärte der Verband. Aktuell liegt Roter Stern Belgrad mit 69 Punkten aus 26 Spielen an der Spitze, der erste Verfolger Partizan Belgrad hat elf Punkte weniger am Konto. Auch der serbische Cup soll fertiggespielt werden. Das Viertelfinale ist für 3. Juni, das Halbfinale für 10. Juni und das Finale für 24. Juni anberaumt.