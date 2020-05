Grünes Licht! Deutsche Bundesliga startet wieder

Auch rückte sie von der zunächst geplanten Forderung einer zweiwöchigen Quarantäne für die Vereine bei einem positiven Test ab. „Dass dort regelmäßig getestet wird, ist natürlich eine andere Situation, als wenn jemand nur einmal am Anfang und am Ende einer Quarantäne getestet wird. Das ist der Hintergrund“, begründete Merkel das Zugeständnis. Wann es exakt losgeht, kann nur die Deutsche Fußball Liga bestimmen. Dies wird am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung mit den 36 Vereinen offiziell gemacht werden und ebenso Thema sein wie der genaue Spielplan für die ausstehenden 163 Spiele ohne Publikum in beiden Ligen.