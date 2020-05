Kein Amtsgeheimnis: Bürgermeister freigespochen

Richterin nicht überzeugt

Richterin Michaela Sanin ließ sich am Mittwoch von den Darstellungen der Zeugen nicht überzeugen. Die Aussagen des Ehepaares hätten zwar Schlagworte aus ihrem vorliegenden Gedächtnisprotokoll enthalten, bei Nachfragen zu Details seien aber keine Kongruenzen zu finden gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung. Eine Motivation beim Bürgermeister, Interna gegenüber jemandem preiszugeben, mit dem in der Vergangenheit vieles im Argen lag, wovon auch zahlreiche Anzeigen und Mails an Verantwortliche zeugten, sehe sie nicht.