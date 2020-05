Lichter über OP, Kritik und politische Inkompetenz

Mit der Aussage „Mich trifft die Corona-Krise dreifach: als Künstlerin, als Künstlermanagerin und als Veranstalterin des Musical-Sommers in Winzendorf“ sprach Marika Lichter wie viele andere in der Branche die schwierigen aktuellen Umstände an. Nur einer stieß das sauer auf: Jazz Gitti. Was Marika Lichter dazu sagt, wie es ihr nach ihrer Knie-Operation geht und was sie von den politischen Maßnahmen hält, verriet sie Sasa Schwarzjirg im Interview.