Corona: Zweites steirisches Hilfspaket präsentiert

Hilfen für den Tourismus

In den Tourismus sollen rund sechs Mio. Euro über Förderungen laufen. Hotelbetreiber und Gastronomen können für ihre Investitionen in den Ausbau ihrer Betriebe um Förderungen ansuchen und die Zeit mit wenigen oder noch gar keinen Gästen so nutzen. Damit würden laut Lang Investitionen in der Höhe von rund 110 Mio. Euro ausgelöst, die vor allem den Handwerkern und der Wirtschaft insgesamt helfen sollen.