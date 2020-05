5000 Masken an die Universität gespendet

Damit man auch an der Universität Salzburg für diese erforderlichen Maßnahmen gut gerüstet ist, spendete die Privatkäserei WOERLE kürzlich 5000 Mund-Nasen-Schutz-Masken an das Team der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Masken werden dort dringend gebraucht - sowohl als Schutzmaßnahme für die Weiterführung der regulären Forschungsprojekte als auch in der forschungsgeleiteten Lehre für Dissertationen und Masterarbeiten.