An Grenze Balken abmontiert

Seit der Balken zu Deutschland fiel, ist der Unmut in den Grenzgemeinden groß. Und er wächst. In Großgmain montierten in der Nacht sogar Vandalen die Absperrung ab und brachen die Barrikade auf. Der Schaden wurde erst Stunden später bemerkt. Die deutsche Grenzpolizei baute die Blockade neu auf. „Wir kämpfen zumindest um eine Teilöffnung“, schildert Bürgermeister Sebastian Schönbuchner, dass es Senioren, Wirtschaft und bald auch die Schüler trifft.