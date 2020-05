Rückkehr zum Normalbetrieb in der Landesverwaltung

Nachdem die Tiroler Landesverwaltung im Zuge der Corona-Krise die Amtsgebäude am 16. März für die Bürger vorsorglich geschlossen hatte, beginnt die Landesverwaltung nun mit der stufenweisen Rückkehr zum Normalbetrieb. Der Parteienverkehr wird daher am 11. Mai in den Amtsgebäuden - beispielsweise im Landhaus, in den Bezirkshauptmannschaften, Baubezirksämtern, etc. - wiederaufgenommen. Dabei hat der Schutz der Bevölkerung sowie der in den Amtsgebäuden tätigen Landesbediensteten weiterhin höchste Priorität, erklärt LH Günther Platter.