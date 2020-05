Sturm: Für dieses Duo ertönt der Schlusspfiff

Mit Florian Ferk steht ein weiterer Youngster aber nicht am Plan des Sportchefs, der die Option zur Verlängerung des 21-jährigen Innenverteidigers nicht ziehen wird. „Stand jetzt sieht’s ja so aus, dass unsere Amateure nächste Saison nicht in der Zweiten Liga, sondern weiter in der Regionalliga spielen. Dort gibt’s aber andere Junge, die nachrücken. Ändert sich etwas an dieser Situation, könnten wir die Gespräche wieder aufnehmen. Aber derzeit planen wir nicht mit ihm. Seine Zukunft sehe ich in Liga zwei.“