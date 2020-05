Maßnahmen für Umwelt oder Bildungseinrichtungen

Wichtige Weichen werden am Montag in der Investitionsklausur der Stadt Salzburg gelegt. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will dabei eine Prioritätenliste für Projekte erstellen. Die Bürgerliste setzt auf umweltentlastende Maßnahmen und auch die SPÖ will, vor allem bei Bildungseinrichtungen, kräftig investieren.