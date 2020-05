Wegen Corona-Krise: 1. Mai ohne Feiern

Menschenleer war der Rathausplatz St. Pölten am Tag der Arbeit. Sonst präsentieren hier die Sozialdemokraten Fahnen und Ideologie – doch Corona stoppte die Genossen. Gleichzeitig wandte sich VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner via Videobotschaft an die Bürger: „Wir alle haben uns den 1. Mai anders vorgestellt. Heuer gibt es an diesem Tag keine Dorffeste, keine Freibaderöffnungen. Wir begehen diesen Tag inmitten der größten Krise unserer Generation mit bisher 92 Toten. Nur miteinander können wir das lösen.“