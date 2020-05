„Wir lassen uns unser Lebensg‘fühl net nehmen“

Die Lauser zählen mittlerweile zur Spitze der österreichischen Live-Bands im Bereich Schlager und volkstümliche Musik. Mit ihren auffallenden Kilts - made in Carinthia by Rettl - und den ständigen musikalischen Überraschungen im Bühnenprogramm konnten sie sich europaweit eine unheimlich treue Fan-Basis aufbauen. Umso wichtiger ist es den Lausern, in ihren Songs immer wieder auf ihre Wurzeln, ihre Heimat und deren Schönheiten sowie auf bleibende Werte wie Familie, Freundschaft und Ehrlichkeit zu setzen.