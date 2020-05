Corona: Alle Tests in Tiroler Asylheim negativ

Nachdem ein Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst in Tirol im Krankenhaus Zams positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sind am Donnerstagnachmittag auch die übrigen Testergebnisse der 43 Heimbewohner vorgelegen. 40 negative Testergebnisse standen bereits am Sonntag fest. Nun sind auch die restlichen drei Testungen negativ ausgefallen, teilte das Land in einer Aussendung mit.