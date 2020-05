Zwei Vertragsverlängerungen genießen Priorität

Der eine oder andere silberne Eisbullen-Flitzer ist wieder vor der Akademie in Liefering geparkt. Kein Wunder. Die heimischen Cracks haben im Hockey-Trakt ihr Sommertraining aufgenommen. Mit Kraftschichten und Radeln - in kleinen Gruppen und unter strengsten Auflagen. Während bei den Eishockeyliga-Machern die Köpfe rauchen. Kann der geplante Ligastart im September halten? Könnten Vollvisier-Helme den Corona-Schutz der Spieler erhöhen? Wie sehen mögliche Tests in vier Monaten aus?