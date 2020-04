Bis zu 4,8 Mrd. Euro Verlust für Tirols Wirtschaft

„Testinfrastruktur“ gefordert

Damit die Tiroler Tourismuswirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen könne, stellte Walser einige Forderungen. So wollte er eine „Testinfrastruktur in Beherbergungsbetrieben“ und auch anderen Betrieben etabliert wissen. Es solle klar sein, wie etwa mit einem Gast umzugehen sei, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Denn eine komplette Schließung der Betriebe werde man „in einer zweiten Phase nicht überleben“ und sprach die nach wie vor schwierige Situation im Handel an. Seit Beginn der schrittweisen Öffnung seien die Umsätze nur „mau“ gewesen, berichtete er.