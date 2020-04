Corona-Krise verschärft Schuldenprobleme enorm

Es seien von der Regierung bereits von den Schuldenberatern geforderte Maßnahmen rasch umgesetzt worden wie etwa das Aussetzung von Delogierungen und die Stundung von Kreditraten und vereinbarten Raten im Zahlungsplan beim Privatkonkurs. „Es war sehr wichtig, diese Erleichterungen schnell umzusetzen“, so Mitterlehner laut Pressemitteilung. Weitere Maßnahmen seien aber nötig. So sollten etwa Lohnpfändungen und Kündigungen von Kontenrahmen gänzlich ausgesetzt werden. Um die Menschen zu entlasten, hat die Regierung am Mittwoch zudem eine rasche Steuerreform in Aussicht gestellt.