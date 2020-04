Steirische Spitäler fahren Versorgung wieder hoch

In Spitälern sei ein Zwei-Meter-Abstand angezeigt, deshalb will man bei der KAGes durch exakte Terminplanung und -einhaltung vorbeugen. In den nächsten Wochen werden alle steirischen Patientinnen und Patienten erneut zur Terminvereinbarung kontaktiert: Man appelliere, diese Anrufe abzuwarten und nicht von sich aus anzurufen. „Wir vergessen niemanden“, wurde seitens der KAGes versichert. Patienten sollten dann „sehr pünktlich, knapp vor dem vereinbarten Termin in den Ambulanzen eintreffen, da ja nur wenige Personen pro Warteraum erlaubt sind. Begleitpersonen sind nur zulässig, wenn es gar nicht anders möglich ist“, wurde mitgeteilt. Besuchsverbote im stationären Bereich bleiben in der bekannten Form aufrecht.