Einkommen: Corona trifft Tiroler Haushalte hart

Fixkosten können nicht mehr gedeckt werden

Aufgrund dieser finanziellen Einschränkung kann jeder achte durch die Krise betroffene Haushalt in Tirol seine Fixkosten nicht mehr decken. Finanziell stärker betroffen sind nur die Vorarlberger mit einer mittleren Reduktion des Haushaltseinkommens um 920 Euro. Allerdings sind mit 62 Prozent im Ländle deutlich mehr Haushalte als in Tirol verschont geblieben. Am wenigsten spüren (noch) die Haushalte in Wien (35%) diese Krise.