Motorradfahrer (68) bei Unfall schwer verletzt

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 68-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße von Haselsdorf kommend in Richtung Attendorf. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert.