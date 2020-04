500 Kartons gestohlen: Haft für Champagner-Dieb

Der Hang zu Besuchen in luxuriösen Nachtklubs und wohl auch etwas Kokain – das war das Motiv für einen Geschäftsmann, sich an Einbrüchen mit hoher Beute zu beteiligen. In einem Fall wurden nicht weniger als 3144 Flaschen Champagner, verpackt in 500 Kartons, gestohlen. Urteil: drei Jahre Haft!