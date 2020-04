Kein Beweis für Vergewaltigung und Entführung

Schwere Vorwürfe erhob die Staatsanwaltschaft Leoben gegen einen 43-jährigen Steirer. Der Mann soll im Oktober 2019 eine Bekannte aus Deutschland zehn Tage lang in seiner Wohnung in Murtal eingesperrt, bedroht und vergewaltigt haben. Am Dienstag fand in Leoben der Prozess statt, natürlich mit Hygienestandards. Er endete mit einen Monat unbedinger Haft wegen leicher Körperverletzung. Zu mehr reichten die Beweise nicht.