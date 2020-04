59 Corona-Infizierte in Pflege- und Altenheimen

Jene Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, wurden anschließend isoliert. Ab 4. Mai werden Besuche wieder zugelassen. Platter appellierte aber eindringlich an die Besucher, sich an die Anweisungen zu halten, etwa den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten oder einen Mund-Nasenschutz zu tragen.