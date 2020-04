Spitäler werden nun langsam geöffnet

In den vergangenen Wochen mussten mehr als 1000 Operationen abgesagt werden. Nur noch die allerwichtigsten Eingriffe konnten stattfinden. Das soll sich jetzt langsam verbessern. Detaillierte Informationen zum genauen Vorgehen gibt es bis dato noch keine. „Wir wollen mit anderen Häusern die Liste an Operationen entsprechend des Leidensdrucks, der Schmerzen und der medizinischen Indikation abarbeiten“, sagte der Geschäftsführer. Bisher habe sich ausschließlich das Unfallkrankenhaus um Unfallopfer gekümmert. Dort soll es eine schrittweise Rückführung in den Betrieb der SALK auf der Chirugie-West geben.