Einbrecher stahlen Rubbellose und Zigaretten

Gegen 3.30 Uhr brachen die Täter in die Trafik in der Technikerstraße ein und „entwendeten mehrere Zigarettenpackungen, Tabak und einige Rollen Rubbellose“, berichtete die Polizei. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Schaden könne derzeit noch nicht genau beziffert werden, so die Ermittler.