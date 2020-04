Training für das Gesicht

Sie selbst hat übrigens mit der „Gesichtsgymnastik“ ihre Stirnfalte in die Schranken gewiesen. Diese „dynamische Falte“ entsteht durch die wiederholte Anspannung eines Muskels - durchaus vergleichbar mit einem Blatt Papier, das immer wieder an der selben Stelle gefaltet wird. Das „Stirnrunzeln“ kann man sich aber abgewöhnen, was zur Folge hat, dass die Haut sich regeneriert.