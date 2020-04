Erneut Corona-Alarm in der Justizanstalt Innsbruck

Zum zweiten Mal kam die Justizanstalt Innsbruck mit dem Coronavirus in Verbindung - wenn auch nur kurz. Eine Frau, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, wurde am Freitagabend in den „Ziegelstadl“ eingeliefert. Doch es wurden „alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen“, wie das Justizministerium bestätigt. Die Insassin sei bereits wieder entlassen worden. Auch Mitte März gab es einen Corona-Fall in der Tiroler Anstalt - die „Krone“ berichtete.