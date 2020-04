Corona-Infektion: Frankreich-Profi liegt im Koma

Es ist der erste positive Covid-19-Fall in der französischen Ligue 1 - und es ist offenbar ein durchaus schwierig zu behandelnder, wie die letzten Tage zeigen. Denn: Sambia war bereits am Dienstag mit Magen- und Atemproblemen in die Klinik eingeliefert worden. Aber ein erster Test auf Corona war negativ. Am Mittwoch sollte Junior sogar wieder entlassen werden, aber der Zustand des Mittelfeldspielers verschlechterte sich zusehends. Am Freitag gab es dann auch endlich Gewissheit, denn der zweite Test war positiv.