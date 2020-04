Corona-Opfer (41) war Reinigungskraft in St. Josef

Harsche Kritik in anonymem Schreiben

Doch in die Trauer mischt sich auch Ärger, wie ein anonymes E-Mail zeigt, das gravierende Vorwürfe enthält: „Die 41-Jährige suchte bereits vier Tage zuvor im Krankenhaus um Hilfe an, bevor sie stationär aufgenommen wurde. Ihr ging es sehr schlecht, sie war geschwächt, hatte bereits Fieber, und es wurde nach einem Test bestätigt, dass sie den Virus hat. Aufgrund der Schwäche wurde sie wieder mit einem Krankenwagen nach Hause gefahren. Nachdem sie nicht mehr alleine das Bett verlassen konnte und sie wieder um Hilfe ansuchte, wurde sie erst nach vier Tagen mit dem Rettungswagen abgeholt und auf der Intensiv stationär aufgenommen. Da war es unserer Meinung nach bereits zu spät.“