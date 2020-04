Der Meistertitel wurde via Skype gefeiert

Der Kindheitstraum von Handball-Legionär Christoph Neuhold wurde wahr. Nach vier Jahren in Deutschlands zweiter Liga feierte der Steirer (nach dem deutschlandweiten Liga-Abbruch) mit Coburg den Aufstieg in die höchste Spielklasse. „Die Entscheidung fiel zwar nun am grünen Tisch, aber vom Aufstieg habe ich immer geträumt. Jetzt spiele ich gegen Topteams wie Kiel“, grinst Neuhold, der seinen Vertrag bereits verlängert hat.