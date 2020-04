„Ich gehe nur einem Traum, einem Ziel nach“

Sein großes Vorbild von klein auf ist Sydney Crosby von den Pittsburgh Penguins. „Sein Spiel imponiert mir. Und auch er ist körperlich nicht der größte, so wie ich“, erzählt der unkomplizierte Youngster. Weitere Parallele zu Vanek: Zog die heuer zurückgetretene legendäre Nummer 26 mit 14 Jahren in die USA aus, übersiedelte das Riesentalent nach einem kurzen Wien-Stopp im gleichen Alter in die Schweiz. Eine Entscheidung, an der Eidgenosse Richard Novak, damals Trainer in Zell, nicht unbeteiligt war. Baumgartners Erinnerung: „Trainings oft mit drei, vier verschiedenen Altersstufen in Serie.“