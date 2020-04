In Krisenzeiten setzt das Land auf Kontinuität

Bei der Jahreshauptversammlung der Energie Steiermark am heutigen Donnerstag gab es keine personellen Überraschungen, Rochaden nach schwarz-roter „Farbenlehre“ blieben aus. Der Doppelvorstand mit Christian Purrer (im Bild unten rechts) und Martin Graf (links) wurde für drei Jahre wiederbestellt, auch der Aufsichtsrat geht mit seinem Vorsitzenden Josef Mülner in derselben Besetzung in eine neue Periode.