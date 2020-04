Über 100 Tiroler mit Coronavirus verstorben

Land korrigiert Statistik

Bei zwei Personen, die ursprünglich in der Statistik der aktiv Positiven geführt wurden, wurde eine Korrektur vorgenommen: Für eine Person lag bereits in Italien eine positive Testung vor. Diese Person wurde im Anschluss ins BKH Reutte überstellt, um die italienischen Krankenhauskapazitäten zu entlasten. In Reutte wurde die Person ebenso positiv getestet. Damit schien diese Person in zwei Statistiken auf (Italien und Tirol), weshalb sie in der Tiroler Statistik wieder korrigiert wurde.