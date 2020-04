„Keine Spur von Stillstand“

Zahlreiche Brandeinsätze, siehe Seite 24, wurden auch heuer zwischen Enns und Leitha verzeichnet. Zwar gab es bislang schon einen leichten Rückgang in der Bilanz, doch nicht so stark wie erwartet: Allein in den ersten drei April-Wochen wurden die Wehren zu 616 Bränden gerufen. Zum Vergleich des Jahres 2019 (796 Einsätze) ein starkes Minus. „Wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr die Wirtschaft noch auf Hochtouren lief, erscheint der Zahlenvergleich aber in einem anderen Licht“, sagt Florianisprecher Franz Resperger. Auch die Zahl der technischen Einsätze ist mit bislang 830 Stück kein Ruhmesblatt.