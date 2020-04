Staatsverschuldung dürfte auf 80 Prozent steigen

Die Unsicherheit in der Wirtschaft ist groß, die Situation ändert sich täglich, die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit und der Arbeitslosen steigt. So müssen auch die Wirtschaftsprognosen ständig nachgebessert werden. Hatten WIFO, IHS und Co. vor einigen Tagen noch ein Wachstum der Staatsverschuldung auf 75 Prozent vorhergesagt, so werden es jetzt voraussichtlich 80 Prozent - das verrät Wifo-Leiter Christoph Badelt im krone.tv-Interview. Den vollständigen Talk sowie alle aktuellen Infos zur Corona-Krise finden Sie in den heutigen Krone-News mit Damita Pressl.