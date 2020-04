Firma bietet 57.000 Tests am Tag, Politik winkt ab

Aus Tirol kommt eine spannende Reaktion: „Nach sorgfältiger Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir von Ihrem Angebot derzeit keinen Gebrauch machen möchten“, heißt es in einer E-Mail des Landes Tirol an Lead Innovation, die krone.at vorliegt. Auf Nachfrage erklärt Tirol, es wären bis dato ohnehin bereits 45.000 Testungen durchgeführt worden. Das seien die meisten in ganz Österreich. „Zum Zeitpunkt des Angebots waren in Tirol benötigte Teststationen und -kapazitäten vorhanden“, schreibt die Presseabteilung der Tiroler Landesregierung.