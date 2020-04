Coronavirus: Mehr als 500 Tote in Österreich

Nur 52 Neuinfizierte

Die geringe Zuwachsrate der Neuerkrankungen ist dennoch erfreulich. So lag zum vierten Mal in Serie der tägliche Zuwachs in absoluten Zahlen nur noch im zweistelligen Bereich, so die Auflistung des Gesundheitsministeriums. Demnach standen 52 Neuinfektionen 357 Neu-Genesenen gegenüber. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist in Österreich neuerlich gesunken und liegt mit 3087 Betroffenen mittlerweile beim Wert des 22. März - das war knapp eine Woche nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen. Das sind um 324 Erkrankte (minus 9,5 Prozent) weniger als noch am Tag zuvor.