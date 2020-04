„Falscher“ Polizist hielt in Lienz Autolenker an

Schon wieder war ein „falscher Polizist“ unterwegs - diesmal offenbar in Osttirol. Ein Autolenker (50) meldete am Dienstag der echten Polizei in Lienz, dass er von einem Mann angehalten worden sei. Dieser hätte vorgegeben, eine Verkehrskontrolle durchführen zu wollen. Der 50-Jährige wurde skeptisch und verlangte nach dem Dienstausweis. Da ergriff der Unbekannte die Flucht.