Corona-Rettungsschirm lässt viele im Regen stehen

Eva Mayr aus Oberösterreich ist eine von Zigtausenden Ein-Personen-Unternehmern hierzulande. Sie organisiert Firmenfeiern und Hochzeiten und vermittelt Künstler. Aufgrund der Corona-Krise ist jetzt alles abgesagt. „Meine Branche war als erste betroffen und wird wohl auch als letzte hochgefahren“, so die Eventmanagerin. Projekte, in die sie schon Arbeit gesteckt hat, finden nicht statt. Arbeit, für die sie kein Geld bekommt - auch aus dem Hilfsfonds der Regierung nicht. „Zusammenfassend bin ich also voraussichtlich bis Ende August ohne Einkommen.“