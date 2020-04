Corona-Krise: Münchner Oktoberfest fix abgesagt

„Pride“-Parade in New York abgesagt

Bereits fix ist die Absage der für Ende Juni geplanten „Pride“-Parade in New York, bei der jedes Jahr auf die Rechte unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam gemacht wird. „Diese Parade ist so ein wichtiger Teil des Lebens in dieser Stadt, aber dieses Jahr wäre es ein ganz besonders geschichtsträchtiger Moment gewesen“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio.