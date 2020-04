46 Polizisten bei Covid-19-Einsätzen verletzt

In der Coronakrise liegen bei vielen Menschen offenbar die Nerven schon blank. Bei 18 Angriffen auf Polizisten im Zusammenhang mit Covid-19-Kontrollen wurden bisher 46 Beamte verletzt, so die Zahlen aus dem Innenministerium. Elf Übergriffe erfolgten in Wien, drei in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich und jeweils einer in der Steiermark und in Vorarlberg.