Hertha könnte im Sommer 150 Millionen ausgeben

Herthas Sportdirektor Michael Preetz war am Sonntag in der Sendung „Doppelpass“ des TV-Senders „Sport1“ zu Gast. Er sprach vom guten Verhältnis mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia und von millionenschweren Transferplänen. Und das, obwohl sich Hertha immer noch in akuter Abstiegsgefahr befindet.