Würstelstand: Kunden müssen vorher anrufen

Wer bei einem Würstelstand in St. Pölten etwas kaufen will, muss vorher anrufen – auch wenn er direkt davor steht. Es dürfen nämlich nur Vorbestellungen entgegengenommen werden, andernfalls drohen empfindliche Strafen. In der Realität sieht das aber etwas anders aus, als es mit der Verordnung beabsichtigt ist.