Entwarnung für die Feinstaub-Grazer

Keine Beweise dafür

Sind Bewohner der Feinstaub-Hochburg Graz also gefährdeter? Thomüller gibt Entwarnung: „Dafür gibt’s bislang keine Beweise!“ Sie verweist auf eine unlängst veröffentlichte Studie der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie: „In Italien konnte nachgewiesen werden, dass bei 514 an Covid-19 verstorbenen Patienten nur 19 Prozent an einer chronischen Lungenkrankheit gelitten haben. 75 Prozent hatten Bluthochdruck, 48 eine Herzerkrankung und 31 Diabetes.“ Ein Zusammenhang zwischen Corona-Todesfällen im Großraum Graz und der schlechten Luft besteht also vermutlich nicht. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Corona-Infizierten hier relativ hoch. Thomüller erklärt das so: „Aus der ganzen Steiermark werden Patienten zur Behandlung in die Landeshauptstadt gebracht.“