Prügelei auf Gehsteig endet mit Reizgaseinsatz

Pfeffersprayeinsatz in der Nacht auf Mittwoch im Wiener Bezirk Floridsdorf: Zwei betrunkene Männer waren derart heftig in Streit geraten, dass sich die beiden Kontrahenten in weiterer Folge zu prügeln begannen. Ihre Aggressivität legten sie allerdings auch beim Eintreffen der Polizisten nicht ab, die Verdächtigen im Alter von 34 und 44 Jahren mussten schlussendlich festgenommen werden.