Kleid zu eng: Die „Katze“ zeigt ihren blanken Po

Bei den Vorbereitungen auf einen Auftritt am roten Teppich wird es bei der „Katze“ nicht nur zeitlich etwas eng. Denn das tolle rote Glitzerkleid will einfach nicht so passen, wie es sollte. „Ich habe immer das Problem, dass es mir entweder am Arsch zu klein ist oder an den Hupen. Also irgendein Problem ist immer, ich habe immer so ein Arsch-Hupen-Problem“, witzelte die TV-Blondine - und ließ ihre Fans ganz ungeniert einen Blick auf ihren Po, den nichts mehr als ein Mini-String bedeckte, werfen.