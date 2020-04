„Habe mich für die Mannschaft stark gemacht“

„Ich kann nicht viel sagen. Aber Fakt ist, dass ich mich vor die Mannschaft gestellt habe“, sagte der Lungauer. Es dürfte dabei um Gehaltskürzungen in der Corona-Krise gegangen sein. Pfeifenberger, der wie die Österreich-Legionäre Offenbacher, Salamon und Topcagic seit 15. März in der Heimat weilt, hat seine Meinung dazu mitgeteilt. Die hat Präsident Muraska nicht gefallen. Er entließ den 53-Jährigen nach nur zwei Spielen (ein Sieg, eine Niederlage) fristlos. Sein Vertrag wäre bis November gelaufen. Pfeifenberger versucht, die Sache noch zu klären, hat selbst ein E-Mail an den Klub zurückgeschrieben. Und wartet nun. Dass ihm der Sportdirektor zu lasches Training vorgeworfen habe, kann er nicht bestätigen. „Keine Ahnung, woher solche Aussagen kommen.“ Der Ex-Grödig-, Wr. Neustadt- und WAC-Coach war bis zuletzt mit seinen Spielern per Video-Fitnesstrainings verbunden. Und nun? „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.“ Viele seiner Utensilien sind noch in Litauen. Ob und wann er die wieder sieht, steht wie die sportliche Zukunft in den Sternen.