Kleine Betriebe starten ohne Finanzspritzen durch

„Wir haben einen ganzen Monat aufzuarbeiten. Viele Firmen haben ihre Arbeiten am Bau wieder aufgenommen“, sagt Schlossermeister Ewald Mathé. Der Elixhausener hat am Dienstag zwei seiner Mitarbeiter zurückgeholt: „Kurzarbeit kam für uns nicht in Frage. Ich habe meine Leute beim Nachbarn in der Desinfektionsmittelproduktion aushelfen lassen. Der Rest hat hier gearbeitet.“ Er tüftelt an einer Strategie für die Zeit nach dem Auftragsrückstau.