Schäleisen und Gatter statt Bariton und Bühne

Die Jausenstation „Buggl in Bach“ in St. Urban ist beliebt, vor allem die sommerlichen Dämmerschoppen sind ein Publikumsmagnet. Doch derzeit stehen hier alle Räder still, die Jausenstation hat ebenso Zwangspause, wie Volte Stubinger mit seinem Kärntner Schilehrer Trio. Doch der 68-Jährige nimmt’s relativ gelassen: „Jammern hilft nix, wir müssen alle das Beste d’raus machen“, so der Musikant zur „Krone“.